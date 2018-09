Cabine grandona, com espaço de sobra em seu interior, com partes cromadas e brilhantes para atender o estilo norte-americano, são características do Volvo VT 880, um estradeiro da marca sueca produzido para concorrer no disputado mercado de extrapesados (Classe 8) dos Estados Unidos. O modelo, que sob seu capô comprido esconde um motor Volvo D16 (de 16 litros) com até 600hp de potência, oferece espaço interno na boléia para ficar em pé e caminhar. Segundo o fabricante, o teto alto, com 77 polegadas a partir do piso, elimina a sensação de estar preso e conta com um teto solar na parte da frente além de duas janelas de cada lado da cabine que ajudam a mantê-la iluminada.

Ainda no interior da cabine, uma mesa atende às refeições e serve como apoio ao trabalho do motorista. Os assentos dos bancos se convertem em cama sob um beliche encaixado na parte traseira da cabine e com acesso através de uma escada dobrável. A cabine incorpora também um armário vertical e como opções de utilidades domésticas incluem uma pia, geladeira e espaços para forno microondas e aparelho de TV e DVD.

As camas são separadas por uma cortina e cada uma delas conta com luz de leitura. Toda a cabine inclui iluminação, sendo que os painéis de controle, inclusive de temperatura ambiente estão ao alcance das mãos. O Volvo VT 880 é disponível com três pacotes de decoração de interiores, sendo que o top de linha é em tons bege com bancos de couro e detalhes em cor de tijolo. A caixa de transmissão é I-Shift (automatizada).