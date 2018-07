A Cummins Inc. anunciou a aquisição da Efficient Drivetrains, Inc. (EDI), baseada no Vale do Silício, na Califórnia (EUA), que projeta e produz soluções de energias híbridas e totalmente elétricas para o mercado. A aquisição deve ser concluída no terceiro trimestre. Para Tom Linebarger, chairman e CEO da Cummins Inc, essa aquisição combinará o talento e o conhecimento em eletrificação da EDI com a experiência da Cummins em desenvolver e fabricar as tecnologias que movem e energizam o mundo.

A Cummins começou a desenvolver suas capacidades de eletrificação há mais de uma década. Durante os últimos nove meses, a Cummins acelerou o investimento em eletrificação para construir capacidades em toda a gama de armazenamento elétrico, com as aquisições da Johnson Matthey Battery Systems, sediada no Reino Unido, e da Brammo, na América do Norte. Após a adição de um motor único elétrico para quatro versões de powertrains híbridos, a EDI ampliará os conhecimentos e produtos de eletrificação da Cummins.

“À medida que a indústria continua a evoluir e os clientes passam a incluir tecnologias híbridas e elétricas em suas ofertas de veículos, a combinação da Cummins e EDI representa uma oportunidade de crescimento e liderança de categoria. O avançado portfólio de tecnologias plug-in híbridas e elétricas da EDI, em conjunto com a liderança industrial da Cummins e o foco na inovação, nos permitirá oferecer os melhores produtos, serviços e suporte do mundo”, afirma Joerg Ferchau, presidente e CEO da EDI.