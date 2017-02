A Cummins Brasil ampliou o fornecimento de motores para a Agrale. Desde 2011 são 14 novas aplicações. Atualmente, a fabricante de motores detém cerca de 75% de todo o volume nas aplicações automotivas da Agrale e comemora crescimento após entrada do Euro V no mercado brasileiro, em 2012.

Em 2011 a participação da Cummins em território nacional era de 5%, em 2012 esse número saltou para 57% de participação dentro da Agrale. Os novos fornecimentos também fizeram com a Cummins registrasse crescimento na Argentina; em 2016, o marketshare da Cummins neste país cresceu de 0% para 13%.

“Nossa jornada mais agressiva com a Agrale teve início após introdução do Euro V, quando passamos a equipar com nossas motorizações mais duas aplicações dentro da gama de ônibus da Agrale. Os chassis V5/V6 e V8 receberam o Cummins ISF 3.8, atualmente produzido em Guarulhos (SP)”, diz Gregori Boschi, supervisor de Vendas da Cummins Brasil.

Entre 2014 e 2015, mais quatro novas aplicações, desta vez com expansão para o mercado de caminhões. O modelo 10.000 assim como os chassis de ônibus MT 9W (veículo de acesso), MA 9.6 e MA 10.000 ganharam novas motorizações também ISF 3.8. No mesmo período, a Cummins também ampliou o fornecimento de motores ISF 2.8 também para novas versões do Marruá, lançadas na ocasião pela Agrale.

No ano passado, também realizou a entrega de um total de 2.200 unidades de motores para Agrale entre Brasil, Argentina e Colômbia.

Após a entrada do Euro V na Argentina no ano passado, a Cummins iniciou sua trajetória de fornecimento à Agrale e atuação deste segmento, alcançando 100% da gama de ônibus neste país. Os modelos de chassi MT 13, MT 15, MT 17 e MT 27 agora são equipados com motorização Cummins ISBe 4.5 e ISBe 6.7, produzidos no Brasil, incluindo ainda o propulsor ISL 8.9 exclusivo para ônibus articulado.