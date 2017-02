A Cummins Filtration está comemorando crescimento de 20% no mercado de reposição em relação a 2015. De acordo com Marcos Azambuja, gestor de Vendas da Cummins Filtration Brasil, “no início do ano passado, traçamos uma estratégia de vendas para o mercado de aftermarket com foco nos equipamentos que operam no País fora da garantia com e sem motores Cummins, levando também em consideração a população de mais de 1 milhão de motores de nossa marca que circula em território nacional”.

A fabricante de filtros e fluídos, detentora da marca Fleetguard, ampliou sua rede de distribuição e inaugurou no ano passado mais 50 novos pontos espalhados estrategicamente no País. Atualmente, a Cummins Filtration conta com mais de 570 canais de vendas que atendem ao mercado de reposição.

A empresa também ampliou seu portifólio em aplicações nas principais montadoras do segmento automotivo. A fabricante de produtos Fleetguard conta atualmente com mais de 8,5 mil part numbers disponíveis em todos os segmentos onde atua, incluindo agrícola, construção, marítimo, grupos geradores, entre outros.

Outra grande ação que contribuiu para o crescimento da unidade de Negócios foi o lançamento do Kit de Manutenção Fleetguard, em setembro do ano passado. O kit inclui filtro de ar, de combustível e de óleo em um único pacote com economia inicial de 5% sobre o valor das peças compradas separadamente.