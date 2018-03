A Cummins se destaca entre as empresas do setor automotivo por suas políticas de recursos humanos ao promover a diversidade no seu quadro de funcionários. Outro destaque que chama a atenção é o trabalho social feito nas comunidades nas quais está inserida, cultura da companhia deste a sua fundação. A ação mais recente foi o investimento de R$ 3,5 milhões na reforma da Escola Estadual Victor Civita em Guarulhos (SP).

Empresas, geralmente, investem em formações técnicas e, raramente, na educação básica. Porém, a dificuldade do governo estadual na implantação de uma escola de ensino fundamental no bairro que a Cummins está instalada fez a empresa, desde início dos 1990, a ceder espaço de recreação dos funcionários para a instalação da escola.

Mais vagas

Até esses, cerca de 320 estudantes estavam instalados em salas improvisadas. Com recursos da Fundação Cummins, dos Estados Unidos, a empresa fez o investimento em novas instalações e na ampliação da escola para cerca de 500 alunos. Considerando o valor do terreno e as edificações que já existiam, o valor total cedido ao governo estadual aproxima de R$ 5,5 milhões.

Tudo foi cedido a governo de São Paulo apenas com uma condição: que o espaço seja sempre para educação e nunca possa ser desviado para outra finalidade.

Segundo o presidente da Cummins na América do Sul, Luis Pasquotto, mais do que a doação de dinheiro, a empresa se orgulha do trabalho voluntário dos funcionários na escola. Em 2017, 214 trabalhadores da companhia deram aulas de reforço de matemática e português, o que resultou de forma significativa o desempenho dos estudantes nessas matérias.