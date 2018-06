Sete equipes da América Latina estão participando da final mundial do VISTA – Volvo International Service Training Award, competição de profissionais de caminhões e ônibus da Volvo. Depois de quatro etapas eliminatórias, a disputa chega a final. Pela primeira vez, a rodada decisiva acontece fora da Suécia. E o Brasil foi o país escolhido para sediar a parte mais importante da disputa.

O VISTA (Volvo International Service Training Award) é o maior programa de desenvolvimento de competências de seu gênero no mundo. O objetivo é promover o trabalho em equipe e a qualificação das equipes de serviços do mundo todo.

200 profissionais, de 31países disputam o título mundial. As atividades da competição estimulam a resolução de desafios lógicos e práticos, gerando uma disputa acirradíssima entre as equipes.

“O VISTA é uma parte importante da nossa estratégia em atingir a mais alta qualidade em serviços em todos os mercados onde estamos presentes”, observa Karen Wasman, gerente de Desenvolvimento de Competências do Grupo Volvo na América Latina.

Durante as provas práticas, as equipes terão 30 minutos para encontrar e solucionar os problemas que são comuns no dia a dia de trabalho na rede de concessionárias.

“A competição motiva os técnicos a serem cada vez melhores. Faz com que os profissionais se preparem mais e possam atender aos clientes de forma rápida e eficiente. É uma superação do trabalho em equipe e o Olimpo da marca Volvo”, destaca Adriano Merigli, diretor Desenvolvimento de Concessionária do Grupo Volvo na América Latina.

Números do VISTA

O VISTA começou em 1957 como uma competição nacional na Suécia, sede do Grupo Volvo. Em 1977 tornou-se uma maratona global.

Nesta edição, 231 equipes com quatro participantes cada qualificaram para as semifinais em Gotemburgo, na Suécia, em abril. A América Latina conquistou 7 vagas para competir na final mundial, sendo 4 para o Brasil, 2 para Companhias de Mercado e 1 para Importadores Privados. Considerando todas as etapas, neste ano, a competição envolveu 19,7 mil profissionais de todos os continentes.

Na edição passada, a equipe Harju, da Finlândia foi campeã.