A Escola de Transportes firmou uma parceria com a TRS Learning Treinamento Profissional para disponibilizar ao mercado cerca de 20 títulos voltados para treinamento de motoristas de caminhão e do pessoal ligado à operação, nas empresas de transporte rodoviário de cargas.

Os cursos em vídeo produzidos pela TRS Learning Treinamento Profissional vão possibilitar às empresas, que sofrem com o aumento exponencial do número de acidentes e dos prejuízos no transporte rodoviário de cargas, capacitar seus profissionais no próprio local de trabalho e a custos muito baixos.

Confira abaixo a relação de alguns títulos disponíveis:

Os demais cursos em vídeo podem ser acessados através do site http://www.escoladetransportes.com.br/?page=videocursos