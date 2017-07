A Ford Caminhões acaba de desenvolver um sistema de venda de venda de motores remanufaturados à base de troca para os modelos das linhas Cargo e Série F fora do prazo de garantia.

O sistema, de acordo com a empresa, agiliza o processo de manutenção do veículo, aumenta o custo-benefício para o cliente e reduz o custo.

A principal mudança feita no processo da Ford Caminhões é a maior flexibilidade na aceitação do motor antigo pelos distribuidores, sem restrições quanto a falhas no bloco, cabeçote ou virabrequim, dispensando também a inspeção dimensional.

“Agora, todo motor pode ser aceito na troca por um remanufaturado, independentemente do seu estado, e o cliente fica sabendo na hora o custo do reparo”, diz Wilson Vasconcellos Filho, gerente de Pós-Venda da Ford Caminhões.

Entre as vantagens de realizar a troca do motor do caminhão por um remanufaturado de fábrica, a empresa destaca o fato do motor ser remanufaturado pelo próprio fabricante, com peças originais e usando os mesmos processos de controle de qualidade do motor novo. O motor pode ser instalado na Rede de Distribuidores Ford Caminhões em todo o Brasil e conta com 12 meses de garantia sem limite de quilometragem.

Os motores remanufaturados estão disponíveis para todos os caminhões leves, médios e pesados da linha Ford Cargo e também para os modelos F-350 e F-4000, da Série F, em duas versões: motor básico ou motor parcial.