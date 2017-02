A DAF comercializou 46.700 caminhões na Europa em 2016, o que representou um crescimento de 19% em relação a 2015, quando foram vendidas quase 39.400 unidades. Sua representatividade de mercado subiu de 14,6% em 2015 para 15,5% no ano passado. A DAF ampliou a sua participação em quase todas as regiões. Na França atingiu 13,1% de participação, na Itália 11,6%, Espanha 11,4% e Bélgica 19,1%.

A participação na Alemanha foi de 10,8% e a empresa manteve sua liderança nos Países Baixos (31,9%), Reino Unido (29,2%), Polônia (19,4%) e Hungria (25,8%). Além de também se tornar líder na Bulgária (20,4%).

O mercado europeu total de caminhões pesados no ano passado subiu mais de 12%, para 302.500 veículos, comparado a pouco mais de 269 mil em 2015. Para 2017, a DAF espera que esse número fique entre 260 e 290 mil unidades.

Já no segmento de caminhões leves (6 – 16 toneladas) a DAF aumentou seu market share de 9% em 2015 para 10,1% no ano passado. O crescimento foi percebido em quase todos os países europeus e no Reino Unido sua liderança cresceu de 36,2% para 37,9%. O mercado europeu dessa categoria aumentou 8% em 2016 para quase 53 mil unidades.

DAF registra crescimento também fora da União Europeia

A DAF também reforçou a sua posição fora da União Europeia. Entrou nos Emirados Árabes Unidos e fundou uma subsidiária na Turquia. A unidade da empresa no Brasil aumentou sua produção e teve um acréscimo de 51,9% em vendas em relação a 2015, além de ter completado o primeiro ano de produção do motor PACCAR MX-13. Em Taiwan, a DAF continua a ser líder de mercado entre as marcas não asiáticas e a DAF Components vendeu um recorde de mais de 4 mil motores PACCAR aos principais fabricantes de ônibus de todo o mundo.