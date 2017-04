A DAF está comemorando 89 anos de história. A empresa está presente em mais de 100 países e em 2016 comemorou o aumento da participação no mercado europeu de caminhões acima de 16 toneladas em 15,5%.

A empresa foi fundada em 1928 na cidade de Eindhoven, na Holanda, e é subsidiária do grupo americano PACCAR, que também atua com as marcas Kenworth e Peterbilt. O primeiro caminhão da DAF foi produzido em 1949 na oficina de trailers dos irmãos Hub e Wim van Doorne. Um ano depois, uma nova fábrica de caminhões foi construída, e começaram a produzir chassis de caminhões de 3, 5 e 6 toneladas.

Em 1973, a montadora passou a utilizar turbo com intercooler, inovação que atendia à demanda por motores mais potentes com menor consumo de combustível. Em 1994 apostou no conceito da cabine Super Space e em 1996 a americana PACCAR adquiriu as ações da DAF. Entre 2001 e 2002 a empresa lançou as séries CF, LF e XF.

DAF Caminhões no Brasil

A empresa chegou ao Brasil em 2011 e, em dois anos, construiu sua planta em Ponta Grossa, no Paraná. A unidade está situada em um terreno de 2,3 milhões de m², a maior área do Grupo PACCAR. O espaço destinado à fábrica possui 270 mil m².

A unidade é responsável pela produção do extrapesado XF105 e o pesado CF85. Desde novembro de 2015, a planta também produz os motores PACCAR MX, propulsor que integra os dois modelos de caminhões nacionais DAF.