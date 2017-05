A DAF – marca europeia de caminhões e subsidiária da PACCAR inc.,- está reforçando as vantagens do seu caminhão extrapesado XF105 com destaque aos itens segurança e conforto à altura dos principais concorrentes do mercado brasileiro. Nesse campo o produto, que chegou recentemente ao Brasil, disponibiliza cabine com o conceito de cockpit e os principais comandos com acesso rápido e prático, colchão de 2,10 m de comprimento por 0,81 m de largura, com a possibilidade de instalação de duas camas, em formato beliche e altura interna que permite uma pessoa de estatura mediana ficar de pé, facilitando a locomoção dentro do caminhão. Outros diferenciais são os diversos porta-objetos do modelo, inclusive com acesso por fora do caminhão, mesa retrátil resistente a até 100 kg, blackout para isolamento total de luz, opção de instalação de geladeira, tomadas 12V e luzes de leitura, entre outros itens de conforto.

No item segurança, a DAF destaca a porta de ambos os lados do veículo com bloqueio de acesso aos degraus, impedindo que qualquer pessoa tente subir quando o caminhão estiver estacionado. Em caso de tentativa de abri-la indevidamente, existe ainda a trava Night Lock®. Trata-se de Item de série exclusivo da DAF no Brasil e que só pode ser acionada por dentro do caminhão, bloqueando as portas com pinos de aço reforçado. “O conceito da nossa marca é trazer a sensação de estar em casa para a cabine do caminhão. Nesse aspecto, nosso produto se destaca pelos detalhes, todos extremamente funcionais, nos colocando a frente de qualquer caminhão oferecido no mercado”, destaca Jorge Medina, diretor de Marketing da DAF Brasil.