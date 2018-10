Os veículos comerciais leves de 3,5 t geralmente são derivados de vans. O Express se diferencia por apresentar todas as vantagens dessa categoria com a robustez de chassi e trem de força dos caminhões semileves da Volkswagen. Assim, o Express reúne facilidades como poder ser conduzido por motoristas com carteira de habilitação categoria B, rodar livremente em grandes centros urbanos com área de restrições para caminhões, e tudo isso com o conforto de um automóvel. Além disso, por contar com eixo traseiro de tração com rodado simples, ele paga tarifa de carro de passeio nas estradas pedagiadas.