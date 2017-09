A equipe do Inovathon Logistics Challenge traz para São Paulo 25 estudantes vencedores da etapa eliminatória, que agora vão viver o desafio final da competição. “Nos dias 30 de setembro e 1° de outubro, abriremos as portas do Centro de Logístico da Scania, em Vinhedo (SP), para receber o grupo e, depois de 24 horas, saberemos quem seguirá para Suécia”, diz Patrícia Acioli, responsável pela Comunicação da Scania Latin America.

A competição começa às 10h de sábado e se estende até as 10h de domingo no Centro Logístico da Scania em Vinhedo. Serão 24 horas para desenvolver uma solução inovadora para um problema com foco no setor de transporte e logística.

Assim como na primeira edição, os vencedores serão premiados com uma viagem para a Suécia para conhecer a capital do país, Estocolmo, e a sede da Scania na cidade de Södertälje, onde acompanharão todo o processo logístico realizado na fábrica.

Lançada em 2016, a iniciativa tem como objetivo dar visibilidade à logística, colocando o tema na agenda dos universitários, instituições de ensino e da sociedade. O formato do Inovathon foi pensado para que os estudantes tenham oportunidade de aprimorar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, colocando em prática dentro de um ambiente que estimule à inovação e traga, ao mesmo tempo, elementos reais do mercado de trabalho.

A maratona começou em maio com o período de inscrições. Em agosto, a equipe do Inovathon foi a campo e realizou etapas regionais em Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, Manaus e São Bernardo do Campo. Os estudantes vencedores – divididos em equipes de cinco integrantes – representarão suas respectivas regiões na final nacional.