A diretoria da ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) participou do Turismo Industrial na Scania do Brasil. O programa, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo, em parceria com a montadora, realiza visita monitorada no interior da fábrica, passando pelas linhas de produção até o test-drive em pista interna com um caminhão Scania R440 na configuração 6×2.

O grupo, formado por 20 pessoas, assistiu vídeo institucional e seguiu para o interior da montadora, que tem quatro fábricas dentro da planta industrial: a de motores, transmissão, cabina e chassi de caminhão.