Entre os dias 1º e 7 de julho, condutores de veículos que passarem pelas das principais rodovias federais do País poderão participar da Pesquisa de Origem e Destino, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A ação, que vai levantar um diagnóstico socioeconômico das viagens nas rodovias federais, é a terceira etapa da pesquisa realizada pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, por meio do DNIT, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro (Coter).

Ao todo, 5 mil militares do Exército estarão posicionados em 123 postos das rodovias federais de 24 estados – com exceção do Amazonas, Roraima e Amapá – para aplicar um questionário aos motoristas de veículos de passeio e de carga sobre os motivos da viagem e as condições das estradas.

Entre as principais rodovias da operação, estão a BR-116, BR-101, BR-153, BR-163 e BR-364. As coletas das informações acontecerão simultaneamente nas localizações disponíveis nos mapas do PNCT (Plano Nacional de Contagem de Tráfego). A pesquisa é voluntária e será feita por amostragem, de forma aleatória, por tipo de veículo. Toda a metodologia e tratamento dos dados sobre o fluxo de veículos são realizados pela UFRJ.

A expectativa é de que mais de 500 mil entrevistas sejam realizadas nestes sete dias de levantamento.

Pelo questionário são verificadas a origem e o destino dos motoristas, o tipo de carroceria, ano de fabricação do veículo, número de passageiros, tipo de combustível, motivo de escolha da rota, motivo de viagem e carga transportada, entre outras. Além disso, o condutor do veículo pode sugerir, dentro da rota seguida, os melhores municípios para a criação de um local de parada obrigatória de descanso.

Fonte: DNIT