A fabricante de pneus Dunlop – que recentemente anunciou investimento de 153 milhões de reais para ampliação de sua fábrica de pneus para carro de passeio e a construção de um novo módulo para produção de pneus de carga – está anunciando um novo aporte de 153 milhões de reais em uma nova expansão do complexo industrial localizado em Campo Grande, região metropolitana de Curitiba/PR. Conforme foi anunciado pela empresa, o objetivo é dobrar a produção de 500 pneus de carga/dia (prevista para março de 2019.

A empresa informa também que a fábrica será a primeira da Dunlop a produzir pneus sem emenda para veículos pesados, sistema empregado para a produção de pneus para o segmento segmento de passeio. Trata-se da tecnologia Sun System, que tem como diferencial a produção sem emendas nas partes de borracha, o que garante pneus mais redondos que proporcionam mais conforto, estabilidade e menos consumo de combustível.

O pneu de carga produzido pela empresa é o SP320, lançado em maio passado, para equipar caminhões do segmento regional e rodoviário, para aplicação em todas as posições, porém otimizado para utilização em eixos direcionais.

Ainda de acordo com o anunciado, o novo aporte da companhia está voltado para novos maquinários que começarão a chegar a partir de outubro de 2019 e, gradativamente, irão possibilitar o aumento da capacidade produtiva. Espera-se que a produção dos 1.000 pneus de carga seja alcançada já em julho de 2020. Também está prevista a contratação de mais de 50 funcionários para a nova fase da fábrica no Paraná.

Segundo o gerente sênior de vendas e marketing da Dunlop, Rodrigo Alonso, hoje a marca possui cerca de 5,6% de participação no mercado de reposição para pneus de caminhões e ônibus no Brasil e projeta crescimento desse número a médio e longo prazo. Embora afirme que o primeiro semestre deste ano foi desafiador, Alonso reforça que as estratégias da empresa estão traçadas de forma sólida para sustentar esse crescimento.

A Dunlop é uma marca do grupo Sumitomo Rubber Industries, com sede mundial no Japão, onde possui um moderno centro de P&D e três campos de prova. Os pneus Dunlop são produzidos em treze fábricas e estão presentes em mais de 100 países, incluindo Estados Unidos, Japão, Indonésia, Tailândia, China, Turquia e Europa.