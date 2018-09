O Duo trailer da Seat é o maior caminhão da Europa. A Seat e o Grupo Sesé apresentam aquela que é a maior composição (caminhão mais implemento) que está rodando pelas estradas europeias. Trata-se de uma composição com mais de 30 metros de comprimento que circula ainda em fase de teste.

A Seat e o Grupo Sesé, empresas de origem espanhola, estão fazendo testes com um cavalo mecânico da Scania que puxa dois reboques que juntos somam um comprimento total de 31,7 metros, tendo uma capacidade máxima de 70 t de carga.

De acordo com as empresas até o momento essa composição permitiu uma redução de 20% de combustível e de emissão de CO2 se comparar a um caminhão convencional 4×2 no semirreboque de 3 eixos. “Isso porque o Duotrailer tem a capacidade de reduzir em 50% o número de caminhões convencionais que circulam, e isso significa enormes vantagens em termos de sustentabilidade, meio ambiente, segurança e eficiência”, diz o vice-presidente de produção e logística da Seat, Christian Vollmer.

Vale ressaltar ainda que os custos logísticos também caíram 25%.

Projeto

O caminhão foi projetado para rodar em estradas de alta capacidade. Nos testes da Seat com o Grupo Sesé a composição roda entre Saragoça e a sede da Seat em Martorell, Espanha.

Após os testes, as empresas envolvidas farão um relatório que vai permitir mostrar a viabilidade, benefícios e o comportamento do Duotrailer. De acordo com Anjo Pueyo, CEO do Grupo Sesé, “a redução dos acidentes rodoviários, de emissões e a economia de custos logísticos, sem dúvida, vão favorecer a intermodalidade e melhorar a eficiência e a sustentabilidade “.