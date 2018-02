A expectativa da Eaton para 2018 é de crescimento na ordem de 15% no aftermarket. O foco da empresa está no aumento do número de aplicações de embreagens com lançamentos de tamanhos e tecnologias de amortecimento torcional, além de cilindros de acionamento e embreagens para veículos automatizados.

Outras novidades estão previstas para a linha de tomadas de força com sistemas de bombas de acionamento.

Para Fernando Piton, gerente de vendas de aftermarket, a instabilidade política e econômica do país e a redução da entrada de novos veículos comerciais no mercado nacional contribuíram para o aumento da manutenção e dos negócios do setor de reposição.

As vendas, segundo Piton, cresceram de forma significativa nos últimos meses de 2017 motivadas, principalmente, pela forte puxada do mercado agrícola e por diversas ações estratégicas realizadas pela empresa, principalmente, no campo de embreagens.

Desde o ano passado, a área de aftermarket da Eaton passou a investir de forma intensa na capacitação de seu time técnico comercial de campo, na ampliação da oferta de treinamentos, no fortalecimento de seus parceiros, e em novos projetos.

A empresa ampliou sua capacidade de levar informações especializadas para o mercado em todo o território nacional, promovendo mais palestras técnicas e comerciais para aplicadores e usuários dos produtos e soluções mecânicas.