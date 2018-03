A Eaton acaba de firmar parceria com a TruckPad para lançar a campanha “Embreagem Eaton – Tá na Mão”. Até o mês de junho os usuários do aplicativo poderão adquirir as embreagens da marca por um preço especial e não pagarão pela mão de obra da troca do equipamento.

“O motorista receberá uma notificação no celular pedindo para se cadastrar na campanha. Depois, deverá escolher o modelo da embreagem e o posto autorizado mais próximo para realizar o serviço”, destaca Francisco Coli, do departamento de Aftermarket da EATON.

Motoristas que fizerem o download do aplicativo TruckPad depois do início da campanha também poderão se inscrever. Para participar da campanha, basta baixar o aplicativo chamado TruckPad no celular ou tablet e procurar pela campanha.