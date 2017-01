A Eldorado Brasil vai fortalecer durante este ano ações de segurança no transporte de madeira de suas florestas até a fábrica de celulose, em Três Lagoas/MS. Para isso, estabeleceu programação anual com palestras e campanhas de conscientização.

Em janeiro, já foram realizadas mais de 2.500 horas/homem de treinamento, atingindo 850 motoristas de sua frota própria e 600 de parceiros.

Estão previstas ações envolvendo a comunidade, como o “Programa Segurança no Trânsito – Transportando Respeito”, realizado em áreas onde há circulação de caminhões, e “Maio Amarelo”, movimento internacional para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.

As palestras são ministradas pelos líderes da área, que participaram do “Treinamento de Educacional em Gestão de Segurança do Trabalho para Liderança”.

Todos os motoristas participam de treinamentos de direção defensiva ao ingressar na empresa e com reciclagens a cada dois anos. Para reduzir as chances de acidentes no percursos, antes de cada viagem, as condições mecânicas e de segurança dos veículos são verificadas.

As atividades de cada motorista também são acompanhadas pela Blitz de Segurança, que realiza, por exemplo, testes de bafômetro e velocidade. A Eldorado mantém também canal aberto com a comunidade por meio do 0800-7279906, que recebe denúncias sobre eventuais desvios de conduta de motoristas a seu serviço. A empresa promove colheita de 2 mil hectares de eucalipto por mês.