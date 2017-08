O número de emplacamentos entre janeiro e julho de 2017 caiu 17,95%. No período, a indústria entregou entregou 30,712 unidades ante 37.430 produtos vendidos no ano passado. “Gradualmente a economia está sendo retomada como mostra o desempenho do nosso setor. As vendas de implementos rodoviários são um dos termômetros do desempenho do País porque indicam as oscilações da atividade econômica, explica Alcides Braga, presidente da ANFIR-Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários

Desempenho por segmento:

O mercado de Reboques e Semirreboques apresentou queda de 12,19% de janeiro a julho de 2017. No período foram emplacados 12.912 produtos ante 14.704 no mesmo período do ano passado, com cinco segmentos apresentando variação positiva: Baú Carga Geral, Transporte de Toras, Bau Frigorífico, Bau Lonado e Tanque Alumínio.

No mercado Carroceria sobre Chassis a retração foi de 21,68%. De janeiro a julho de 2017 foram emplacados 17.800 produtos contra 22.726 no mesmo período de 2016. “A recuperação no mercado urbano ainda deve demorar porque depende do aumento de consumo nas cidades”, explica Mario Rinaldi, diretor Executivo da ANFIR.

O segundo semestre historicamente costuma apresentar números de vendas mais elevados. Este ano, lembra o executivo, o setor contará com a realização da maior feira de transporte de carga da América Latina, a Fenatran. “A feira é um momento importante porque permite às empresas se aproximarem mais de seus principais clientes em alguns casos, isso pode resultar em mais negócios realizados”, diz Rinaldi.