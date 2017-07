Dados da Anfavea -Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – apontam para uma pequena melhora no mercado de caminhões. Em junho foram licenciadas 4.218 unidades, 2,8% a mais que as 4.105 comercializadas em maio. Em relação a junho do ano passado, período em que foram emplacadas 4.200 unidades o crescimento foi de 0,4%. O primeiro semestre de 2017 fechou com 21.457 caminhões licenciados, 16,1% a menos que o mesmo período de 2016 (25.588 unidades).

As exportações também apresentaram resultados satisfatórios. Em junho foram enviadas 2.784 unidades 9,9% a mais que em maio onde foram exportados 2.534 caminhões.Em relação a junho de 2016 (1.718 unidades) o aumento foi de 62%.