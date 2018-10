A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – ANFAVEA- divulgou dados recentes do mercado de caminhões. Em setembro foram licenciadas 6,7 mil unidades, 10% a menos que os 7,5 mil caminhões emplacados em agosto. Porém quando confrontado com as 4,5 mil unidades de setembro do ano passado o crescimento dou de 47,7%. No acumulado, o balanço também apresenta alta de 49,2%, com 52,8 mil unidades em 2018 e 35,4 mil no ano passado.

A produção de caminhões registrou em setembro 9,1 mil unidades, número 19,9% superior às 7,6 mil de setembro do ano passado e 6% inferior às 9,7 mil de agosto deste ano. No período acumulado as 77,3 mil unidades fabricadas este ano estão 30,5% maiores que as 59,2 mil de 2017.

Em relação as exportações houve um recuo de 25,4%, com 1,8 mil unidades em setembro e 2,4 mil no mesmo mês do ano passado. No comparativo com agosto, quando 2,2 mil unidades foram enviadas para outros países, a diminuição é de 17%. A soma dos nove meses do ano aponta decréscimo de 4,5%, com 20,5 mil caminhões em 2018 e 21,4 mil em 2017.