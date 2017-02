Dados divulgados pela Anfavea – Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – apontaram queda no emplacamento de caminhões no primeiro mês de 2017. Em janeiro foram comercializadas 2.947 unidades, amargando queda de 33,8% em relação a dezembro de 2016 quando foram vendidos 4.450 caminhões. No comparativo com o janeiro de 2016, período em que foram comercializadas 4.416 unidades, a retração foi de 33,3%.

Os segmentos que mais sofreram queda entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017 foram os leves (-40,3%) e médios (-40,4%). Semipesado caiu 33,1% e pesados 25,1%.

As exportações também ficaram no vermelho. Em janeiro foram enviadas 1.065 unidades contra 2.434 no último mês de 2016, uma redução de 56,2%. Em relação a janeiro de 2016, período em que foram enviados apenas 842 veículos, o resultado foi positivo em 26,5%.

A produção em janeiro ficou em 4.482 unidades, 9,3% a mais que os 4.102 veículos produzidos em dezembro de 2016. Quando comparado com janeiro de 2016, onde foram produzidas 4.158 unidades, a alta foi de 7,8%.