O mercado de caminhões fechou o mês de outubro com resultados bastante satisfatórios. Foram emplacadas 7,9 mil unidades, crescimento de 57% em relação as 5,0 mil unidades licenciadas no mesmo mês no ano passado. Em relação a setembro deste ano, quando foram comercializadas 6,7 mil unidades o aumento foi de 17,7%. O acumulado aponta alta de 50,2% com 60,7 mil unidades até outubro contra as 40,4 mil do ano passado.

A produção no segmento ficou em 10,9 mil unidades em outubro, o que representa acréscimo de 19,1% se comparado com as 9,1 mil de setembro e de 31,8% frente as 8,2 mil de outubro do ano passado. No acumulado do ano, com 88,1 mil unidades, a elevação é de 30,6% na análise ante as 67,4 mil de 2017.

Já as exportações nos últimos dez meses atingiram 22,2 mil unidades, número 6,6% inferior se defrontado com as 23,8 mil de igual período de 2017. Em outubro, 1,7 mil unidades foram negociadas com outros países – redução de 3,5% em relação as 1,8 mil exportadas em setembro – e de 26,3% sobre as 2,3 mil unidades de outubro do ano passado.