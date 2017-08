O mercado de caminhões mostrou pequenos sinais de melhora no mês de julho. Dados da Anfavea mostram que foram licenciados 4.535 veículos, 7,5% a mais que as 4.217 unidades comercializadas em junho. Porém quando comparado a julho do ano passado, quando foram licenciados 4.684 caminhões, houve queda de 3,2%. No acumulado de janeiro a julho de 2017 (25.990 unidades) a retração foi de 14,1% em relação ao mesmo período do ano passado (30.272).

As exportações continuam em alta. Em julho de 2017 foram enviados 2.957 caminhões, 6,2% a mais que as 1.880 unidades exportadas em junho. Em relação a julho do ano passado o aumento foi de 57,3%. No acumulado de janeiro a julho foram exportadas 16.588 unidades, 47,4% a mais que os 11.256 caminhões enviados no mesmo período do ano passado.