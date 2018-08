O mercado de caminhões segue com resultados positivos no mês de julho. Foram licenciados 6,6 mil caminhões, representando uma alta de 15,6% sobre as 5,7 mil de junho e de 45,3% quando comparada a julho do ano passado. Em relação ao acumulado do ano foram emplacadas 38,6 mil unidades nos sete primeiros meses do ano contra 26 mil no mesmo período de 2017 , uma elevação de 48,6%.

Em relação a produção foram 8,8 mil unidades em julho, crescimento de 1,7% com relação a junho, com 8,6 mil produtos, e de 23,8% frente aos dados de julho de 2017, quando foram fabricados 7,1 mil. No acumulado, a alta foi de 35,4% (58,4 mil este ano e 43,1 mil no ano passado).

Ainda no mês de julho, foram exportadas 2,1 mil unidades, redução de 13,4% ante as 2,5 mil unidades de junho e de 22% contra as 2,8 mil de julho do ano passado. De janeiro a julho as exportações acumulam 16,5 mil unidades e estão com leve queda de 0,6% sobre as 16,4 mil do mesmo período de 2017.

Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea. Para Antonio Megale, presidente da associação, os resultados em geral são muito positivos para o setor automotivo brasileiro. “O balanço até julho mostra números muito importantes para a indústria, pois vemos crescimento em todos os segmentos. Mesmo com algum soluço causado pelas paralisações dos transportadores no fim de maio, o setor automobilístico tem apresentado ao longo dos últimos meses dados que comprovam sua retomada, o que é muito positivo para toda economia brasileira”.