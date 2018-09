O mercado de caminhões segue com resultados positivos no mês de agosto. Foram licenciados 7.456 mil caminhões, representando uma alta de 13,1% sobre as 6.591 mil de julho e de 54,2% quando comparada a agosto do ano passado. Em relação ao acumulado do ano foram emplacadas 46.072 mil unidades nos oito primeiros meses do ano contra 30.824 mil no mesmo período de 2017 , uma elevação de 49,5%.

Em relação a produção foram 9.576 mil unidades em agosto, crescimento de 9,1% com relação a julho, com 8.778 mil produtos, e de 12,8% frente aos dados de agosto de 2017, quando foram fabricados 8.488 mil. No acumulado, a alta foi de 31,7% (67.941 mil este ano e 51.602 mil no ano passado).

Ainda no mês de agosto, foram exportadas 2.161 mil unidades, aumento de 0,6% ante as 2.148 mil unidades de julho e de redução de 18% contra as 2.634 mil de agosto do ano passado. De janeiro a agosto as exportações acumulam 18.638 mil unidades e estão com leve queda de 2% sobre as 19.018 mil do mesmo período de 2017.