O segmento de caminhões continua em alta no mês de junho. Foram emplacadas 5,7 mil unidades, 1,4% a mais que as 5,6 mil comercializadas em maio. Em relação a junho de 2017, quando foram emplacados 4,2 mil caminhões, a alta foi de 35,2%. No acumulado do ano o licenciamento de caminhões ficou em 32,0 mil unidades, resultado 49,3% maior do que as 21,5 mil do ano passado.

As exportações em junho ficaram em 2,5 mil unidades, número 39% superior às 1,8 mil de maio e menor em 11% quando comparado com as 2,8 mil de junho do ano passado. Entre janeiro e junho de 2018, 14,3 mil caminhões deixaram o País, acréscimo de 5,1% em relação as 13,6 mil de igual período do ano passado.

A produção do segmento fechou junho deste ano com 8,6 mil caminhões, 16,3% acima das 7,4 mil de maio e de 27% no comparativo com as 6,8 mil de junho do ano passado. No primeiro semestre 49,6 mil unidades saíram das linhas de montagem, expansão de 37,7% ante as 36,0 mil produzidas em 2017.

Os resultados foram divulgados recentemente pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfavea.