A Corpus Saneamento e Obras, de Indaiatuba, região de Campinas/SP, acaba de adquirir 200 caminhões 100% elétricos da BYD para o serviço de coleta de lixo. O negócio prevê o fornecimento escalonado dos veículos, com entregas anuais até 2023. A empresa havia adquirido o primeiro caminhão elétrico em outubro de 2016. O primeiro lote de 21 caminhões está previsto para chegar ao Brasil e setembro. No próximo dia 21 de maio, na sede da BYD, ocorrerá a assinatura do contrato.

Segundo João Paschoalini, diretor operacional da Corpus, a aquisição se deu em virtude do eficiente desempenho alcançado pelo primeiro caminhão 100% elétrico, adquirido pela empresa. “A sustentabilidade e a preservação ambiental estão diretamente ligadas à utilização de fontes de energias renováveis. Ainda mais em uma frota de veículos pesados e para operação comercial. A eletrificação de frotas é o futuro e, também, inclui o aproveitamento do lixo para gerar energia elétrica, o que colaborará para uma sociedade melhor e mais limpa e saudável”, comenta.

“O eT8A é o caminhão de lixo mais silencioso e confortável do mercado. O seu desempenho foi comprovado pelo cliente e superou o dos modelos convencionais a diesel. Possui menor CTP – Custo Total de Propriedade – que os disponíveis no mercado brasileiro e proporciona benefícios diretos ao meio ambiente e para o bem-estar da população”, destaca Carlos Roma, diretor de vendas da BYD do Brasil.