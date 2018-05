A MWM a MWM Motores, fabricante de motores diesel. Está comemorando a produção de 100 mil blocos usinados na fábrica instalada há 65 anos em Santo Amaro, na Capital paulista. Afiliada do grupo norte-americano Navistar, os produtos da empresa atendem aos segmentos veicular, agrícola, industrial, geração de energia e marítimo e atua em mercados diversos como Estados Unidos, Coréia, Argentina, China e México. Atualmente a companhia exporta para mais de 45 países. Além do Brasil, a MWM tem uma planta também em Córdoba, Argentina.

Em 2007, a unidade brasileira inaugurou a linha de usinagem de blocos para os motores Big de 11 e 13 litros da Navistar nos Estados Unidos. Os blocos são exportados para a fábrica de motores da Navistar, em Huntsville, Alabama, onde os motores Big Bore são montados. Esses blocos são produzidos em ferro grafite compactado (CG Iron) que envolve a adição de magnésio ao ferro cinzento fundido num ponto específico do processo de fundição que oferece significativas vantagens sobre o ferro cinzento tradicional.

De acordo com informações da empresa, o CG Iron é 70% mais resistente e 40% mais rígido, e seu limite de fadiga é o dobro do ferro cinzento. A estrutura molecular especial do CG Iron se comporta de forma mais estável ao processo de separação das capas de mancal dos blocos por fratura induzida. A linha de usinagem desses blocos conta com 28 estações de trabalho, 19 máquinas de usinagem, o ciclo de operação de usinagem leva em torno de 8 horas e aproximadamente 60 blocos são usinados por dia. O crescimento do volume de blocos exportados durante esses 10 anos foi em torno de 10 mil por ano.

“Neste ano de tantas comemorações, atingir o marco de 100.000 blocos usinados para os motores BIG BORE é um grande orgulho para todos da MWM”, destacou o diretor da unidade de negócios de motores da MWM, Cristian Malevic. O executivo acrescentou que nestes 10 anos a empresa aprimorou os processos internos e com fornecedores, e também evoluiu em produtividade e qualidade dos produtos, o que refletiu na longa parceria de fornecimento para a Navistar Estados Unidos.