Empresas de transporte de São Paulo (Viação Cometa e Grupo Comporte Participações), Espírito Santo (Viação Águia Branca) e Ceará (Viação Expresso Guanabara) adquiriram um total de 273 chassis rodoviários dos modelos O 500 RS, RSD e RSDD, além do OF 1721L, para suas renovações de frota. Esses veículos são indicados para operações regulares de curtas, médias e longas distâncias.

Entre tecnologias disponíveis para os ônibus rodoviários da linha O 500 Mercedes-Benz destaca:

AEBS – Advanced Emergency Braking System (Sistema de Frenagem de Emergência)

LDWS – Lane Departure Warning System (Sistema de Aviso de Faixa)

TPMS – Tyre Pressure Monitoring System (Sistema de Monitoramento da Pressão e Temperatura dos Pneus)

A linha possui câmbio totalmente automatizado Mercedes PowerShift GO 240 de 8 marchas, sem pedal de embreagem e com retarder integrado, sistema ESP de controle da estabilidade, freio eletrônico EBS, sistema anti-travamento ABS, controle de tração ASR, freios a disco, piloto automático, eixo de apoio traseiro direcional ERA, coluna de direção regulável com comando pneumático, volante multifuncional com teclas e as funções EcoSupport, Tour e Econômetro.