Para manter a operacionalidade e rentabilidade de seus veículos, os frotistas têm investido pesado na manutenção preventiva. Pensando nesse nicho de mercado, a Mercedes-Benz e a Renault acabam de anunciar novos planos de manutenção para a sua linha de comerciais leves.

No caso da Mercedes-Benz os novos produtos oferecidos são direcionados para as linhas Sprinter e Vito. Sob a denominação “Mercedes-Benz Service Care”, passam a ser oferecidos ao mercado duas modalidades aos clientes tanto zero km, como de qualquer ano de fabricação.

O “Plano Manutenção” abrange a troca de óleo dos agregados, filtros e manutenções preventivas, de acordo com o Caderno de Informações Complementares e Termo de Garantia que acompanha o veículo. Este plano não estabelece limite de tempo ou quilometragem.

Além da mesma cobertura do “Plano Manutenção”, o “Plano Completo” inclui também manutenções corretivas de itens de desgaste (freios, embreagem, suspensão, óleo), guincho e deslocamento mecânico. O pacote cobre todos os serviços, com um preço fixo mensal definido de acordo com o perfil de uso do veículo e tempo de contrato. O período máximo é de 7 anos ou 300.000 km. Devendo ser contratado até os 12 primeiros meses após emplacamento ou até 50.000km, desde que as manutenções tenham sido efetuadas no concessionário autorizado.

De acordo com suas necessidades, o cliente pode escolher a vigência do Mercedes-Benz Service Care: de 1 a 5 anos, com possibilidade de renegociação ao final do prazo.

Já a Renault desenvolveu o chamado “Renault Manutenção + Fácil Pro”, o novo serviço é voltado para os proprietários do Renault Master.

Até então, a Renault disponibilizava aos clientes do Renault Master o Revisão + Fácil, que já proporcionava aos a oportunidade de incluir nas parcelas do financiamento o custo das revisões preventivas. Com o novo serviço, o financiamento passa a conter também a manutenção corretiva nas parcelas, com itens como pastilhas de freio, velas, bateria, amortecedor, velas e escape, entre vários outros.

A contratação do Manutenção + Fácil Pro é feita no momento da compra do veículo ou em até 90 dias da entrega, desde que antes da primeira revisão. A empresa disponibiliza cinco possibilidades de plano: 40 mil Km ou 12 meses, por R$ 0,15 por Km; 60 mil Km ou 24 meses, por R$ 0,14 por Km; 80 mil km ou 24 meses, por R$ 0,16 por Km; 80 mil km ou 36 meses, por R$ 0,17 por Km e 100 mil km ou 36 meses, por R$ 0,17 por Km.

As revisões preventivas e corretivas podem ser realizadas em qualquer uma das cerca de 300 concessionárias Renault estrategicamente distribuídas pelo Brasil, além da rede Renault Minuto, para atendimentos rápidos.