As fabricantes de autopeças Randon – Fras-le, Controil, Master, JOST Brasil e Suspensys – anunciaram participação na 13ª Automec 2017 – Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, que acontecerá de 25 a 29 abril, em São Paulo.

Saiba mais sobre o que as empresas do grupo irão apresentar:

Fras-le

A Fras-le iniciou a comercialização de mais de 700 referências em discos de freios e mais de 190 em tambores, ambos para aplicação em veículos leves e pesados e que utilizarão a mesma rede de distribuição Fras-le, com mais de 800 pontos de venda no Brasil.

A empresa oferece um portfolio diversificado de lonas e pastilhas de freio, revestimentos de embreagens, produtos industriais e especiais para aplicação no setor automotivo leve e pesado (caminhões, semirreboques, ônibus, automóveis, motocicletas, tratores, metrôs, trens, elevadores, aviões, máquinas industriais, sondas petrolíferas, entre outros materiais de fricção da mais alta qualidade.

Controil

Para garantir pleno funcionamento ao sistema de arrefecimento, a Controil, uma empresa Fras-le, está agregando ao seu portfólio a linha de fluidos. O fluido Controil para radiadores, que deve ser trocado regularmente a cada 30 mil quilômetros ou a cada ano – traz como diferencial materiais utilizados na sua formulação à base de etilenoglicol e carboxilatos de origem orgânica e biodegradével. Os fluidos podem ser utilizados para a linha leve e pesada em motores a gasolina, etanol, GNV ou diesel.

Master

A Master chega à Automec 2017 com, pelo menos, dois lançamentos: as Câmaras FM0456 Spring Brake 30/30 e as molas de retorno. Redesenhada exclusivamente para o mercado de reposição, a Spring Brake 30/30 da Master foi testada e aprovada. Outra novidade, as Molas de Retorno também foram redesenhadas exclusivamente para o mercado de reposição, com novo material e pintura em E-coat na cor cinza. Igualmente o produto foi testado e aprovado nos padrões Master encontrando aplicação em freios de semirreboques, caminhões e ônibus com freio 16.1/2″ e 15″.

Jost Brasil

A JOST Brasil apresenta oficialmente ao mercado a nova versão de Quinta Roda JSK 37CW que chega com placas poliméricas de desgaste já instaladas de fábrica. O diferencial com o uso do novo modelo é a eliminação da necessidade de graxa sobre o bloco, o que impacta diretamente no controle deste resíduo no meio ambiente e reflete os princípios da JOST.

A nova JSK 37CW tem um inserto polimérico de desgaste na região de contato com o Pino Rei, o que evita o contato direto metal-metal, eliminando o uso de graxa e reduzindo o desgaste do Pino Rei. Esta Quinta Roda é ideal para aplicações que necessitam de limpeza e controle ambiental, como o transporte de alimentos e produtos químicos.

Suspensys

A Suspensys, chega à Automec com vários lançamentos. As novidades envolvem suspensão, rolamentos, balancim, cubo radial e tambor. Destaca-se a suspensão mecânica 2 eixos 22/26T 1250EE, que conta com o peso menor em função da utilização dos cubos radiais entre os diferenciais. O cubo radial patenteado é outro exemplo de inovação. O tambor outboard possui sistema de fundição inovador para incorporar os furos dos parafusos de roda já no processo de fundição aumentando a competitividade do produto.

A empresa mostra também sua nova linha de rolamentos para reposição incorporando ao portfólio os rolamentos dos cubos dianteiros e traseiros para os caminhões leves da MAN, IVECO, FORD e AGRALE e para os eixos Meritor e Dana, além dos rolamentos 88,9mm amplamente utilizados em veículos com configuração americana em alguns mercados da América do Sul e os novos rolamentos 80/90 para o mercado nacional.