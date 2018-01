Nos próximos dias 24 e 25 de janeiro, das 11h às 21h, será realizada a 1ª edição de 2018 do Estrada para a Saúde – programa desenvolvido pelo Instituto CCR, realizado pela CCR NovaDutra e patrocinado pela Mercedes-Benz. As ações acontecem em Roseira/SP, no Vale do Paraíba, no Posto Arco Íris, localizado no km 81,9 da pista sentido Rio de Janeiro da via Dutra.

Durante o evento serão promovidas atividades gratuitas para caminhoneiros, que poderão participar de uma série de atividades, como: aferição de pressão arterial, testes de colesterol, glicemia e visão, avaliação de risco cardíaco, vacinação e corte de cabelo. Em 2017, por exemplo, o grupo verificou que 83% dos caminhoneiros atendidos estão acima do peso, 25% são hipertensos e 65% não praticam atividades físicas.

Nesta edição do Programa Estrada para a Saúde, a CCR NovaDutra conta com os seguintes parceiros: Posto Arco Íris; Centro Educacional Futura, de Pindamonhangaba, Secretaria de Saúde de Roseira e Polícia Rodoviária Federal (PRF).