O Estrada para a Saúde – programa desenvolvido pelo Instituto CCR, realizado pela CCR NovaDutra e patrocinado pela Mercedes-Benz promove mais uma edição do Estrada para a Saúde, nos próximos dias 30 e 31 de agosto. A ação acontece em Roseira/SP, no Vale do Paraíba, no Posto Arco Íris, no km 81,9 pista sentido Rio de Janeiro da via Dura, das 11h às 21h.

Na ocasião, os profissionais do volante poderão participar de uma série de atividades, como: aferição de pressão arterial, testes de colesterol, glicemia e visão, avaliação de risco cardíaco, vacinação e corte de cabelo.

“Nosso objetivo é, por meio dos exames gratuitos, oferecer uma oportunidade para que os caminhoneiros cuidem da saúde, previnam doenças e tenham mais qualidade de vida”, ressalta a gestora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da CCR NovaDutra, Carla Fornasaro.

Ao identificar os principais problemas de saúde que acometem os caminhoneiros, o programa também permite que a CCR contribua, gradativamente, para a reeducação e mudança dos hábitos desses profissionais.

Em 2016, por exemplo, o grupo verificou que 83% dos caminhoneiros atendidos estão acima do peso, 25% são hipertensos e 65% não praticam atividades físicas.

Programa Estrada para a Saúde em Roseira

Dias: 30 e 31 de agosto

Local: Posto Arco Íris, localizado no km 81,9 da via Dutra, no sentido Rio de Janeiro Horário: das 11h às 21h

Gratuito