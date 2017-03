O Programa Estrada para a Saúde, desenvolvido pelo Instituto CCR, realizado pela CCR NovaDutra e patrocinado pela Mercedes-Benz, volta para a estrada, nesta quarta (29/3) e quinta-feira (30/3), em Roseira/SP. As ações são gratuitas e acontecem das 11h às 21h, no Posto Arco Íris, localizado no km 81,9 da pista sentido Rio de Janeiro da via Dutra.

Na ocasião, os motoristas poderão realizar exames gratuitos de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de colesterol, glicemia e visão, além da disponibilidade de vacinas. Além da saúde, eles poderão cuidar do visual com corte de cabelo grátis.

Nesta edição do Programa Estrada para a Saúde, a CCR NovaDutra conta com os seguintes parceiros: Posto Arco Íris; Centro Educacional Futura, de Pindamonhangaba, Secretaria de Saúde de Roseira e Polícia Rodoviária Federal (PRF).