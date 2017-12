Grupo de executivos da Daimler Trucks e da Mercedes-Benz do Brasil realizou visita a clientes no interior de Minas Gerais para conhecer a realidade do transporte na mineração junto à CBMM, em Araxá, e na atividade canavieira da Usina Santo Ângelo, em Uberaba.

O comboio de cavalos mecânicos Actros e Axor com 74 toneladas percorreu cerca de 450 km entre as duas cidades, com os executivos dirigindo os veículos em todo o percurso.

“A participação de membros do board da Daimler Trucks tornou essa visita aos clientes ainda mais especial. Eles puderam conhecer in loco operações de transporte de setores que vêm puxando a retomada do crescimento da economia brasileira, o que deverá aquecer as vendas de caminhões em 2018”, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina.

Entre os executivos da Daimler Trucks estavam Stefan Buchner, chefe mundial da Mercedes-Benz Trucks; Prof. Uwe Baake, chefe mundial de Desenvolvimento da Mercedes-Benz Trucks; e Dr. Frank Reintjes, chefe mundial de Agregados. Philipp Schiemer e Roberto Leoncini participaram do evento em companhia de vários executivos da Mercedes-Benz do Brasil.

Para Buchner é importante compreender quem são os clientes da marca. “Por isso, foi muito importante para mim vir ao Brasil, conhecer o que estão querendo comprar da Mercedes-Benz.

“Nossa missão é entender o negócio do cliente e propor soluções para aquilo que ouvimos dele. Estamos escutando o empresário, o autônomo e os motoristas, buscando conhecer detalhes para poder oferecer ganhos de eficiência e produtividade no seu dia a dia de transporte”, diz Roberto Leoncini, vice-presidente de Vendas, Marketing e Peças & Serviços Caminhões e Ônibus da Mercedes-Benz do Brasil. “Quando o cliente compartilha a operação dele com a gente, fica mais fácil entender o seu negócio. A partir disso, vamos pensar nas soluções, desenvolver e aprimorar produtos e serviços, já no contexto das suas expectativas e necessidades”.