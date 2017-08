Nos próximos dias 15 e 17 de agosto, no São Paulo Expo, será realizada a Expopostos & Conveniência – Feira e Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência & Food Service, evento realizado pelas entidades Abieps (Associação Brasileira das Empresas de Equipamentos e de Serviços para o Mercado de Combustível e de Conveniência), Fecombustíveis (Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes),e Sindicom.

No mesmo espaço está programado também o Fórum Expopostos & Conveniência com temas relacionados ao mercado de distribuição de combustíveis e de lojas de conveniência, no dia 16 de agosto.

Confira algumas novidades divulgadas na Feira

Atitude – O destaque é o programa “Clean Station”. Neste sistema, uma plataforma elevatória tem como base um veículo, que proporciona mais agilidade e estabilidade, além de estar adequado as regras de segurança no trabalho em altura.

A Companytec apresenta o Horustech H4, concentrador exclusivo para transportadoras com abastecimento próprio da frota. Outra novidade é o Interface Caminhão Comboio, que aumenta a rentabilidade da distribuição de combustíveis a granel por reduzir as perdas mediante a dispensa precisa do produto.

A FGS Brasil retorna ao mercado com sua linha Easyfuel, fabricando tubos, sumps, conexões e demais itens para SASC (Sistema de Armazenagem Subterrânea de Combustíveis). Para ExpoPostos & Conveniência, a FGS Brasil apresenta os novos Flexíveis de Inox, Tampas de 42” de baixo peso, Boots e outros produtos exclusivos.

Istobal – a empresa apresenta o ISTOBAL M’START, uma máquina nacional para estações de lavagem automática com tecnologia europeia e capaz de trabalhar em self-service. Disponível em quatro alturas diferentes de lavagem, possui escovas laterais inclinadas, que conseguem eliminar a sujeira mais resistente da superfície do veículo. Outra novidade é o software IW Manager para o controle e gestão dos equipamentos de lavagem através de computador ou dispositivo móvel.

Jet Vap Lavadoras a Vapor – Unindo inovação tecnológica e responsabilidade ambiental, as lavadoras a vapor da Jet Vap são produzidas para diferentes tipos de aplicações e soluções de higienização. A ação da remoção da sujeira é toda feita pelo vapor, sem a necessidade do uso de produtos químicos que podem danificar a superfície.

Leone Equipamentos – traz as últimas novidades em tecnologias para o abastecimento de combustíveis e ARLA 32, bem como seu monitoramento e controle. Outro destaque são as soluções de novos negócios dentro dos postos e as soluções para as novas demandas de adequação ambiental e legal, tendo em vista as portarias recentemente expedidas.

Macofren – Devido à recorrência de fraudes em combustíveis no Brasil, a empresa criou o kit Metan-OHL, capaz de identificar rapidamente a adulteração por acréscimo de metanol em combustíveis. Atualmente a única maneira para os proprietários de postos é enviar uma amostra para análise de cromatografia, que é realizada em laboratórios especializados, com alto custo. Com o produto, a identificação ocorre de forma rápida e eficiente, permitindo que a pessoa receba ou não o combustível, evitando multas e interdições.

A MTX Equipamentos, lança seu catálogo 2017 de produtos. Desde uma reforma completa até o fornecimento de acessórios e repostos do dia a dia, a empresa ampliou significativamente sua linha de produtos. Na linha diesel, a novidade é o filtro Prensa Desidratador, que retira sujeira e água do óleo com um único equipamento.

Shell – apresenta novo posicionamento da marca. Com a assinatura “Vá bem. Vá de Shell” e o conceito “Humanologia: mais uma tecnologia da Shell”, a empresa busca valorizar a importância das relações humanas, fazendo com que o consumidor sempre saia do posto melhor do que entrou. Como parte das ações do novo posicionamento, as funcionalidades do aplicativo Shell Box serão apresentadas no evento.

Total Lubrificantes – apresenta a rede de Rapid Oil Change (ROC), um acordo comercial entre um centro automotivo já estabelecido e a companhia, que proporciona aos clientes um atendimento de qualidade realizado por profissionais altamente especializados, treinados pela Total Lubrificantes do Brasil. Além disso, cada unidade oferece serviços de troca de óleo, mecânica rápida, alinhamento e balanceamento do automóvel e da suspensão de freio, e a verificação gratuita de até 15 itens.