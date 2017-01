As exportações da MAN Latin America cresceram 15% em 2016 na comparação com o ano anterior. No ano passado foram vendidos cerca de 6.500 caminhões e ônibus ao exterior, enquanto em 2015 esse volume foi de 5.600 unidades.

Os destaques ficaram com os modelos Volkswagen Constellation 17.280 e o Delivery 9.160, além do chassi Volksbus 15.190 OD, todos da linha Euro 5, lançados em diversos países da América Latina no ano passado.

Além da Argentina, México, Chile, Peru e Colômbia figuraram como os principais destinos dos produtos feitos em Resende em 2016.

A fabricante ressaltou também a retomada de vendas na América Central, principalmente Costa Rica, Panamá e República Dominicana, e na África, com os mercados da Nigéria e de Moçambique, que também estão entre os países que voltaram a comprar caminhões e ônibus da marca em 2016, com relação a 2015.

“Nosso ciclo de investimento de R$ 1,5 bilhão para o período 2017-2021 dá suporte ao nosso plano de internacionalização e expansão da marca Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seguiremos a estratégia de levar nossos veículos sob medida a diferentes países, com lançamentos de produtos, conquista de novos mercados ou nichos e foco no pós-vendas”, explica Roberto Cortes, presidente da MAN Latin America.