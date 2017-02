Pesquisa de defasagem dos fretes, apresentado pelo assessor técnico da NTC&Logística, Lauro Valdívia identificou uma defasagem de 24,83% nos fretes de carga lotação e 11,77% para carga fracionada.

De acordo com uma pesquisa nacional realizada em janeiro deste ano pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), em colaboração com a Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), houve queda no faturamento do setor.

Em mais de 80% das empresas pesquisadas, o faturamento do último ano caiu em média 19,13%.

Fatores como os aumentos de custos e a redução drástica do volume de carga -conforme índice ABCR de movimento de veículos pesados pelas praças de pedágios- são apontados pela pesquisa como algumas das questões que contribuíram para a queda no faturamento do setor.

Pesquisa foi apresentada durante primeira edição do CONET&Intersindical desse ano, no Centro-Oeste do país, com a presença de um grande número de empresários e líderes do setor de Transportes Rodoviário de Cargas (TRC) do Brasil.