Começa hoje (19/07) a 38ª a Feira do Carreteiro no Pátio do Santuário Nacional Aparecida, km 71 da Via Dutra, em Aparecida/SP. O evento oferece extensa programação aos visitantes, com palestras técnicas, testes de caminhões além de atividades de descontração e lazer, como o Salão da Criança, Espaço da Mulher, Shows Musicais e a tradicional Romaria de São Cristóvão e Nossa Senhora da Aparecida.

O objetivo do evento é levar até os motoristas tudo o que está acontecendo no mundo do Transporte Rodoviário de Cargas, proporcionando a eles a oportunidade de conhecer as novidades do setor, ter informações e conhecimento através da exposição de produtos e serviços e também palestras com assuntos de interesse da categoria, tais como Vale Pedágio, RNTRC (Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas), Economia de Combustível, Direção Defensiva, Segurança nas Estradas.

Os motoristas que participam da Feira do Carreteiro são cadastrados e têm livre acesso à toda área de exposição, além de estacionamento grátis com seguranças uniformizados para vigiar os caminhões durante 24 horas.

ATIVIDADES DA FEIRA

Truck Test – 19 a 21 de julho, das 09h às 18h

Salão da Criança – 19 a 21 de julho, das 14h às 20h

Espaço da Mulher – 19 a 21 de julho, das 14h às 20h

Sala dos motoristas- 19 a 21 de julho, das 7h às 23h

Café da Manhã (no espaço do Truck Test) 7h às 10h

Quarta-Feira (19/07)

9h –Início das atividades no Truck Test

14h– Solenidade de abertura oficial do evento e início das atividades

21h- Show com Bianca e Fabiano / Show de moto com Jorge Negretti e Joaninha

Quinta-Feira 20/07:

9h –Início das atividades no Truck Test

14h–início das atividades

21h- Show especial com Daniel (oferecimento Mercedes-Benz)

Sexta-feira 21/07

9h –Início das atividades no Truck Test

13h30 – Romaria de São Cristóvão, comboio de caminhões partirá às 11h30 do km 82 da Via Dutra, Roseira/SP (posto Arco Íris), em direção ao Pátio das Palmeiras, na Basílica de Aparecida. As imagens de São Cristóvão e de Nossa Senhora Aparecida seguirão à frente do comboio levadas por caminhão.

14h–missa de bênção das chaves e objetos celebrada pelos padres do Santuário Nacional no palco da Feira.

15h- início das atividades

21h – Eleição do Rei, Rainha carreteira da Feira

21h30 – Show com a Banda 8 segundos