Felipe Giaffone sagrou-se neste domingo (17/12) o primeiro campeão da Copa Truck, na decisão final da temporada disputada no autódromo Internacional José Carlos Pace (Interlagos/SP). O piloto paulista compete com um caminhão Volkswagen da equipe RM Volkswagen, a mesma que defendeu até 2015 na Fórmula Truck, categoria onde ele conquistou quatro títulos de campeão brasileiro. A partir de 2018, a Copa Truck passará a valer como campeonato brasileiro e o calendário (veja abaixo) contará com nove datas e corridas no exterior.

A categoria estreou nas pistas brasileiras em maio deste ano com formato de torneios regionais, com as Copas Centro Oeste (corridas em Goiânia/GO e Campo Grandes/MS), Copa Nordeste (Caruaru/PE e Fortaleza/CE) e Copas Sul/Sudeste (São Paulo/SP e Tarumã /RS). Foram seis rodadas duplas com vencedores independentes.

Giaffone, por sua vez, fez uma campanha vencedora, já ganhando as duas corridas na sua estreia, na segunda etapa em Campo Grande, onde Beto Monteiro (Iveco) sagrou-se campeão da Copa Centro-Oeste. Giaffone voltou a vencer em Caruaru quanto e Fortaleza, resultados que garantiu o título do regional Nordeste.

O piloto paulista chegou à liderança geral e da Sul/Sudeste depois da etapa de Tarumã/RS e encerrou o ano de sucesso com a quinta vitória em São Paulo. Na corrida em Interlagos, ele obteve uma vitória e um terceiro lugar na rodada dupla. Roberval Andrade, o vice-campeão da Copa Truck 2017, comemorou bastante a terceira vitória no ano, número superado somente por Giaffone. Ele terminou a corrida 1 em terceiro e ficou em quinta na 2, depois de uma prova em que largou na quinta posição.

Quando subiu ao pódio no autódromo de Interlagos neste domingo, já como o campeão da Copa Truck de 2017, Felipe Giaffone lembrou que o trabalho realizado ao longo das duas baterias foi literalmente suado. “A temperatura aumentou demais hoje e fiquei o tempo todo preocupado em olhar os relógios do caminhão. Também recebia informações sobre a posição do Roberval Andrade, já que ele era meu único adversário pelo título das copas”, comentou.

A corrida em Interlagos teve o domínio quase que completo de Giaffone. Ele largou na pole na primeira bateria e só deixou a ponta brevemente ao ser ultrapassado pelo parceiro Paulo Salustiano, mas recuperou a posição na mesma volta. Na segunda bateria, largou em oitavo pelo sistema de grid invertido e foi beneficiado por quebras e punições de pilotos que iam à frente. Sem forçar o ritmo, terminou em terceiro grudado no companheiro de equipe, Renato Martins.

“Essa conquista ficará para a história, porque estamos concluindo o primeiro ano da Copa Truck. Ela mostrou que é uma categoria que chegou para ficar; tem um belo futuro pela frente, embora temos ainda alguns ajustes para fazer. Porém, o importante é que há muito espaço para crescimento”, afirmou o campeão, reforçando que o fim de semana em Interlagos terá um significado especial em sua longa e vitoriosa carreira.

COPA TRUCK 2018

Para 2018, o sistema de copas foi mantido e ampliado. Serão agora quatro – incluindo a Mercosul, com etapas em Buenos Aires (Argentina) e Rivera (Uruguai) – e cada uma delas funcionará como seletiva para a Grande Final marcada para dezembro em Curitiba, quando o título será definido. Três pilotos, que receberão respectivamente as copas de ouro, prata e bronze, estarão automaticamente classificados para a decisão, o que aumentará a importância de cada competição e conservará o suspense em torno do campeão até à última corrida. “Essa é a cereja que faltava no nosso bolo.

Todo piloto quer ser campeão brasileiro. Mas o mais legal de tudo é que o formato de copas continua, o que mantém pilotos, equipes e patrocinadores animados. Premiar os três melhores de cada uma delas, como se fosse uma Olimpíada, é uma grande ideia. No automobilismo é normal que às vezes um piloto não comece bem o ano, porque o equipamento não está desenvolvido ou a equipe é nova, e esse sistema permitirá que todos cheguem com chances até o final”, explicou Felipe Giaffone

RESULTADOS EM INTERLAGOS

Corrida 1

1 – Felipe Giaffone (VW), 12 voltas em 26min42s005

2 – Paulo Salustiano (VW), a 0s272

3 – Roberval Andrade (Iveco), a 1s796

4 – Beto Monteiro (Iveco), a 14s295

5 – Adalberto Jardim (VW), a 23s223

6 – Wellington Cirino (Mercedes-Benz), a 30s351

7 – Renato Martins (VW), a 39s462

8 – Witold Ramasauskas (Man), a 40s848

9 – Débora Rodrigues (VW), a 58s377

10 – Jaidson Zini (Scania), a 59s379

11 – Luiz Lopes (Iveco), a 1min12s191

12 – Pablo Alves (Volvo), a uma volta

13 – Zé Maria Reis (Scania), a uma volta

Não completaram: Fábio Fogaça (Ford), Regis Boessio (Volvo), Danilo Dirani (Scania), Joel Mendes Jr. (Scania), André Marques (Mercedes), Djalma Fogaça (Ford) e Duda Bana (Scania).

Corrida 2

1 – Roberval Andrade, 24min48s188

2 – Renato Martins, a 2s648

3 – Felipe Giaffone, a 2s754

4 – Paulo Salustiano, a 11s075

5 – Débora Rodrigues, a 11s554

6 – Regis Boessio, a 13s243

7 – Luiz Lopes, a 15s251

8 – Adalberto Jardim, a 56s678

9 – Fábio Fogaça, a 1min05s032

10 – Zé Maria Reis, a 2min15s116

Não completaram: Wellington Cirino, Witold Ramasauskas, Beto Monteiro, Duda Bana, Jaidson Zini, Pablo Alves, Danulo Dirani, Joel Mendes Jr., André Marques e Djalma Fogaça.

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA COPA SUL/SUDESTE

1 – Felipe Giaffone, 87 pontos

2 – Roberval Andrade, 84

3 – Paulo Saluastiano, 62

4 – Adalberto Jardim e Débora Rodrigues, 59

6 – Witold Ramasauskas e Renato Martins, 50

8 – Luiz Lopes, 48

9 – Danilo Dirani, 38

10 – Beto Monteiro, 34

Campeão das copas: Felipe Giaffone, 233 pontos

Vice-campeão das copas: Roberval Andrade, 214 pontos