Para os motoristas de caminhão, Nossa Senhora Aparecida é tão popular quanto São Cristóvão, e reúne um número cada vez maior de devotos. Nas comemorações dos 300 anos da aparição da imagem em Aparecida (SP), além do grande número de romeiros, muitos motoristas são esperados também por lá, o que gerou grande mobilização da CCR NovaDutra, concessionária da rodovia, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está reforçando o efetivo de fiscais para o feriado do dia 12/10. Enquanto isso, a concessionária da rodovia, que entre os dias 01/09 e 09/10 já registrou mais de 4 mil romeiros a pé na rodovia, recomenda que os romeiros utilizem a nova Rota da Luz SP, um caminho mais seguro para peregrinação.

Na última terça-feira, 10/10, a PRF interditou a faixa da direita para o tráfego de veículos, entre o km 72, 1 e o km 72,8, sentido São Paulo, na região de Aparecida. Segundo a instituição, a interdição era necessária para a segurança dos grupos de romeiros que seguem sentido à basílica de Aparecida.

Aparecida: casa da Feira do Carreteiro

Desde 1976, quando a Feira do Carreteiro ainda se chamava ‘Semana do Carreteiro’, a revista promove a feira, que começou de forma itinerante na cidade de Guaratinguetá (SP), passando por cidades em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná até 1992. Entre 1992 e 1995, o evento foi reestruturado. A partir de 1996, todas as edições passaram a ser realizadas na catedral de Aparecida, a casa da Feira do Carreteiro.