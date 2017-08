Com a aproximação do inverno, a Wega Motors alerta para a verificação do filtro de cabine dos veículos a cada 10 mil km ou seis meses, o que ocorrer primeiro. Ou ainda, em casos de uso considerado severo do veículo, como em estradas de terra, grandes centros ou locais litorâneos com maresia ou muito frios, onde a incidência de umidade também é maior, recomenda-se a verificação a cada três meses.

Durante o inverno, o sistema de ventilação do veículo (que utiliza a mesma tubulação do ar condicionado) costuma ser muito usado, seja pelo ar quente ou pela circulação de ar interno/externo em dias de chuva ou muito frio, quando não se costuma abrir os vidros do veículo e muitas pessoas não se dão conta que mesmo não sendo diretamente utilizado, o filtro de cabine faz parte do sistema.

Para saber como está a condição do filtro de cabine, verifique: