A partir da próxima segunda-feira (11/09), a AB Triângulo do Sol iniciará obras de recapeamento e fresagem/recomposição no trecho entre o km 435+200 e o km 454+300, em ambos os sentidos (pistas Norte e Sul) da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto e Mirassol.

A concessionária atuará, inicialmente, com quatro frentes de trabalho:

duas à noite, das 21h30 às 6h, que iniciarão os serviços no dia 11/9;

duas durante o dia, entre 9h e 16h, com início previsto para o dia 18/9.

Aos sábados (09/09) e domingos (10/09), no período noturno, não haverá atividades e interdições.

Os trabalhos devem se estender até 10 de outubro, caso haja condições normais de operação e clima. Nos horários programados para a execução das obras, o trânsito fluirá apenas por uma faixa de rolamento, assim, é recomendável que os munícipes utilizem as vias marginais como rota alternativa. As interdições terão, aproximadamente, dois quilômetros de extensão e ocorrerão somente no período das atividades, pois os trabalhos são itinerantes.

A AB Triângulo do Sol ressalta que o trecho em obras estará devidamente sinalizado, em conformidade com as normas vigentes. Contudo, é importante que os motoristas redobrem a atenção, respeitem a sinalização e os limites de velocidade indicados no trecho.