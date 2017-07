Motorista de caminhão e familiares já podem se programar para participar das atividades da Feira do Carreteiro, que será realizada nos próximos dias 19, 20 e 21 de julho no Pátio da Basílica de Aparecida, km 71 da via Dutra.

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

19/07/2017 – Quarta-feira

09:00 h – Início das atividades no Truck-Test

14:00 h – Solenidade de Abertura oficial do Evento e Início das atividades

21:00 h – Show com Bianca e Fabiano / Show de Moto com Jorge Negretti com participação de Joaninha

20/07/2017 – Quinta-feira

09:00 h – Início das atividades no Truck-Test

14:00 h – Abertura oficial do Evento e Início das atividades da Feira.

20:00 h – Atividade Especial no Palco

21:00 h – Show – Daniel – Oferecimento Mercedes-Benz

21/07/2017 – Sexta-feira

09:00 h – Início das atividades no Truck-Test

13:30 h – Chegada da Romaria

14:00 h – Missa e benção das chaves

15:00 h – Início das atividades na Feira

21:00 h – Eleição do Rei e Rainha (Carreteira)

21:30 h – Show Regional com a Banda 8 Segundos

Café da Manhã (Será servido no Truck-Test)

Horário: 7h00 às 9h00

Sala dos Motoristas

Horário de Funcionamento: 7h00 às 23h00

Salão da Criança

Crianças de 03 a 10 anos

Horário: das 14h00 às 20h00

Romaria

Se reunirão às 11h30 no Posto Arco Íris – Saída do km 82 da Dutra (Passando o pedágio de Roseira) e sairão em comboio as 13h00 com destino a Basílica.

FEIRA DO CARRETEIRO

Local: Pátio do Santuário Nacional de Nossa Sra. da Conceição Aparecida

Acesso: Rodovia Presidente Dutra, km 71 – Aparecida – SP

Data: dias 19, 20 e 21 de julho de 2017 (quarta a sexta-feira)

Horário da Feira: das 14h às 21h

Horário do Truck Test: das 9h às 18h