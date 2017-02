O movimento na BR-163 aumentou em janeiro 17,6% em relação a dezembro de 2016. O motivo foi o início do escoamento da soja em Mato Grosso. No último mês, a Rota do Oeste registrou o tráfego médio de 975 mil veículos de cargas na rodovia, contra 829 mil carretas e caminhões em dezembro passado. Nos próximos meses o fluxo de veículos deve crescer ainda mais em função do escoamento da produção do grão, que deve chegar a 30,5 milhões de toneladas, conforme projeção apresentada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato).

Para o período de escoamento, que vai até abril, a concessionária estima uma ampliação de tráfego em 20%, o equivalente a 11 mil veículos a mais por dia na rodovia.

Com o aumento do fluxo de veículos na BR-163, usuários devem redobrar a atenção, evitar ultrapassagens irregulares ou forçadas, não ingerir bebida alcóolica antes de dirigir e seguir rigorosamente as leis de trânsito.

Fonte: ABCR – Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias