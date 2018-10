Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias divulgou o índice ABCR de atividade referente a setembro de 2018, que mede o fluxo pedagiado de veículos nas estradas. Na comparação mensal dessazonalizada, o índice de fluxo pedagiado de veículos pesados contraiu 1,4%, ambos em relação a agosto.

“Em relação ao fluxo de pesados, mantida a métrica dessazonalizada, mesmo com a queda em setembro, o índice continua em níveis próximos aos verificados nos primeiros meses do ano – anteriores à paralisação de maio. Entretanto, a contração do índice, verificada tanto em termos mensais como interanuais, é um sinalizador ruim à produção industrial no período”, afirmou Thiago Xavier, analista da Tendências Consultoria.