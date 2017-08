Mais do que apenas produtos, hoje, para uma fabricante obter maior participação e destaque no mercado, a área de pós-vendas (peças e serviços) deve ser levada cada vez mais a sério, já que o cliente está cada vez mais exigente.

Com base nessa máxima, visando fortalecer o seu portfólio e para assegurar mais rentabilidade aos negócios de seus clientes, a Mercedes-Benz apresentou novidades em evento realizado nesta quarta-feira (03/08). Veja algumas das novidades apresentadas pela marca da estrela:

Telediagnose

O FleetBoard, sistema de gestão de frota e rastreamento da Mercedes-Benz, ganhou novas funcionalidades. Trata-se da Telediagnose, que detecta falhas nos veículos com o FleetBoard ativo e, por meio da central de relacionamento com o cliente, aciona a empresa para avisar e propor soluções. As ações variam de acordo com a urgência da falha: verde, detectada, mas de fácil solução; amarela, também detectada, mas é algo que pode esperar até a próxima parada programada e vermelha, algo mais sério que leva a medidas mais urgentes.

O monitoramento por meio do Telediagnose é contínuo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caso seja acionado e concorde com a medida proposta pela central, o cliente já é indicado ao concessionário mais próximo. Se contar com algum plano de manutenção (Select, Select Plus ou Complete), o cliente ainda pode contar com o guincho, em caso de necessidade.

Serviços

Pensando na disponibilidade dos meios dos clientes, a Mercedes-Benz trabalha em duas frentes: OPA (Oficina de Alta Performance), que têm foco na melhoria dos métodos e processos para aumentar a produtividade dos concessionários da marca, para garantir mais agilidade na recepção e execução dos serviços contratados, e Serviços Dedicados, quando o concessionário trabalha na estrutura do próprio cliente.

SelecTrucks

Celebrando o crescimento de 5% nas vendas de caminhões usados, por meio da SelecTrucks, a Mercedes-Benz está preparando a expansão da divisão de usados. São José dos Pinhais, no Paraná, receberá em breve a terceira loja própria. Além disso, outras lojas-sátelites, unidade localizadas junto aos concessionários da marca, que recebem comissão pela venda dos usados, devem ser inauguradas em breve.

Apenas no primeiro semestre deste ano, foram comercializados 423 caminhões, o dobro de veículos comercializado em relação ao mesmo período de 2016.

“A cada dia, o nosso desafio é apresentar soluções diferentes e cada vez melhores para os clientes. Para tanto, queremos sempre estar junto deles, conhecer a realidade de suas operações e necessidades e ouvir o que têm a nos dizer. Isso nos permite desenvolver produtos e serviços cada vez mais eficientes, que tragam economia, redução de custos operacionais e produtividade”, afirma afirma Roberto Leoncini, vice-presidente de vendas, marketing e peças & serviços caminhões e ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

Fenatran 2017

A Mercedes-Benz também promete reservar novidades para a Fenatran 2017, o Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Cargas.